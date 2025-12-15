Во Львовской области мужчина жестоко избил военного: защитник попал в реанимацию

Иллюстративное фото

Инцидент произошел 12 декабря во Львовской области в одном из поселков вблизи магазина. В результате драки потерпевшего госпитализировали в реанимацию

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Произошла ссора между 42-летним и 25-летним местными жителями. Младший ударил старшего несколько раз по голове. Впоследствии у пострадавшего, военного на реабилитации, диагностировали субдуральное кровоизлияние – сейчас он находится в реанимации.

"Проведенными мерами правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. лет", - сообщили в полиции.

Напомним, 51-летний житель Хмельницкой области распивал алкогольные напитки с 30-летним жителем села Украинка. Около 21 часа между мужчинами возник конфликт: хозяин приревновал жену к гостю. Во время ссоры младший ударил старшего ножом, из-за чего потерпевший умер.