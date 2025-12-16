14:35  16 декабря
16 декабря 2025, 13:27

В Украине усиливают безопасность морских портов

16 декабря 2025, 13:27
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Морские порты Украины адаптируются для работы в условиях блекаутов и постоянных атак РФ. Это делается для того, чтобы обеспечить непрерывность экспортных операций

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, в настоящее время внедряются резервные источники питания, устанавливаются когенерационные установки и модернизируется критическая инфраструктура.

По словам Министра, украинский морской коридор работает в условиях постоянной военной угрозы. С начала его функционирования обработано более 162 млн. тонн грузов, из которых более 98 млн. тонн – зерно.

"Ежедневно продолжается работа по усилению безопасности морских портов. Администрация морских портов Украины в тесном взаимодействии с военными, правоохранительными органами и бизнесом предпринимает дополнительные меры по защите инфраструктуры и безопасному прохождению судов", – добавил он.

Как сообщалось, за неделю энергетики ДТЭК вернули свет более 1 млн семей после российских обстрелов. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе компании.

Кулеба Алексей Владимирович порт экономика Украина
