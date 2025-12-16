Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители Бучанского районного управления полиции Киевщины расследуют инцидент с потасовкой между подростками, который произошел в Ирпене

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили в одном из телеграмм-каналов видео, на котором зафиксирован конфликт между юношами.

Событие произошло вблизи Аллеи памяти погибшим Героям, защищая Украину.

Сейчас установлены все участники инцидента. По факту происшествия открыто уголовное производство по признакам хулиганства – часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киеве возле одного из кафе произошла потасовка с участием подростков. Во время ссоры произошла толкотня, а ребятам, стоявшим на террасе заведения, нанесли удары.