14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
10:40  16 декабря
На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
16 декабря 2025, 13:38

В Харькове мужчина напал на полицейского – полиция разыскивает преступника

16 декабря 2025, 13:38
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители Харьковского районного управления полиции № 3 устанавливают личность мужчины, причастного к совершению преступления

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 15 декабря мужчина напал на полицейского.

По этому факту следственным отделом возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Полиция просит всех, кто владеет любой информацией о лице, изображенном на фото, сообщить по телефонам: 063-631-81-79 или 095-784-96-65.

Напомним, во Львове полиция задержала 41-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно. Во время попытке патрульных успокоить злоумышленника он достал газовый баллончик и распилил его в лицо 26-летнего полицейского. Правоохранитель получил химические ожоги глаз и лица.

