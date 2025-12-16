В Харькове мужчина напал на полицейского – полиция разыскивает преступника

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 15 декабря мужчина напал на полицейского.

По этому факту следственным отделом возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Полиция просит всех, кто владеет любой информацией о лице, изображенном на фото, сообщить по телефонам: 063-631-81-79 или 095-784-96-65.

Напомним, во Львове полиция задержала 41-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно. Во время попытке патрульных успокоить злоумышленника он достал газовый баллончик и распилил его в лицо 26-летнего полицейского. Правоохранитель получил химические ожоги глаз и лица.