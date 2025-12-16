Оккупанты атаковали село на Харьковщине: пострадали двое детей

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 16 декабря, россияне с помощью беспилотника атаковали Близнюковскую общину Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Красное в результате удара две девушки, 12 и 17 лет, пережили острую реакцию на стресс. Медицинские работники оперативно предоставили им необходимую помощь на месте.

Кроме того, обстрел спровоцировал пожар в частном доме. Экстренные службы ликвидировали возгорания.

Напомним, ночью 16 декабря враг нанес удар беспилотником по центральной части поселка Большой Бурлук Купянского района. В результате попадания в местное здание культуры, ранее уже поврежденного вражескими обстрелами, произошел пожар на площади 1000 кв.м.