14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
10:40  16 декабря
На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
16 декабря 2025, 13:59

Оккупанты атаковали село на Харьковщине: пострадали двое детей

16 декабря 2025, 13:59
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сегодня, 16 декабря, россияне с помощью беспилотника атаковали Близнюковскую общину Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Красное в результате удара две девушки, 12 и 17 лет, пережили острую реакцию на стресс. Медицинские работники оперативно предоставили им необходимую помощь на месте.

Кроме того, обстрел спровоцировал пожар в частном доме. Экстренные службы ликвидировали возгорания.

Напомним, ночью 16 декабря враг нанес удар беспилотником по центральной части поселка Большой Бурлук Купянского района. В результате попадания в местное здание культуры, ранее уже поврежденного вражескими обстрелами, произошел пожар на площади 1000 кв.м.

