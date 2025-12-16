Вбивство Андрія Парубія: СБУ знайшла пістолет кілера

Фото: СБУ

Служба безпеки виявила пістолет Макарова з глушником, з якого, за даними слідства, було вбито експікера Верховної Ради Андрія Парубія

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що зброя знаходилась у схованці, облаштованій кілером після злочину.

За результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета зроблено смертельний постріл, а на ньому виявлено сліди ДНК виконавця.

Крім того, слідчі отримали відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон у лісовій місцевості та "звітує" своєму куратору з РФ. За даними СБУ, цю зброю фігурант планував використати для інших замовних вбивств на території України.

Після вбивства кілер намагався втекти за кордон, але був затриманий СБУ та Нацполіцією у Хмельницькій області. Йому вже повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу:

ст. 112 – посягання на життя народного депутата, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю;

ч. 2 ст. 111 – державна зрада в умовах воєнного стану.

За новими доказами додатково повідомлено про підозру за чч. 1 і 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування та глорифікація збройної агресії РФ.

Вбивство Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі"та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

