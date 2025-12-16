Фото: Нацполиция

Авария произошла 15 декабря около 17:00 на автодороге Киев - Харьков - Довжанский в селе Ольшанка Лубенской территориальной громады. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно, за рулем Mercedes-Benz Sprinter был 29-летний мужчина. Он наехал на 45-летнего пешехода. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

"Следственным подразделением полиции Полтавщины начато уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие", - сообщили в полиции.

