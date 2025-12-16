На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
Авария произошла 15 декабря около 17:00 на автодороге Киев - Харьков - Довжанский в селе Ольшанка Лубенской территориальной громады. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно, за рулем Mercedes-Benz Sprinter был 29-летний мужчина. Он наехал на 45-летнего пешехода. От полученных травм потерпевший погиб на месте.
"Следственным подразделением полиции Полтавщины начато уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Черновицком районе произошло два серьезных ДТП, в результате которых погиб 18-летний парень 2006 года рождения после столкновения автомобиля Audi Q7 с электрической опорой.
В Киеве будут судить водителя BMW, устроившего масштабное ДТП на КрещатикеВсе новости »
16 декабря 2025, 08:14В Кривом Роге 40-летний мужчина угнал авто и попал на нем в ДТП
15 декабря 2025, 19:57В Киевской области грузовик сбил женщину насмерть
15 декабря 2025, 18:15
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Украина способна выиграть эту войну
16 декабря 2025, 11:55Блокировка трибуны в ВР переросла в драку: конфликт Таруты и Безуглой
16 декабря 2025, 11:52Вера не позволяет: в Житомирской области свидетель Иеговы проигнорировал повестку - что решил суд
16 декабря 2025, 11:50Убийство Андрея Парубия: СБУ нашла пистолет киллера
16 декабря 2025, 11:29Работу над законом о выборах "во время войны" возглавит Корниенко – СМИ
16 декабря 2025, 11:11Дело Миндича: обнародован список журналистов, за которыми следили
16 декабря 2025, 10:58Просил сильно не наказывать, потому что "помогал волонтерам": на Харьковщине мужчина "докладывал" россиянам, где живут военные ВСУ
16 декабря 2025, 10:55Россияне ночью атаковали Одесщину десятками дронов: горел склад с бытовой техникой
16 декабря 2025, 10:15Деньги в картонной коробке: киевлянин пытался вывезти за границу более 1,8 млн грн наличными в валюте
16 декабря 2025, 09:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все блоги »