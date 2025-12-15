Киевлянин на глазах отца задушил бабушку и пытался убить мать: отец был связан

Иллюстративное фото

В Киеве 28-летний мужчина получил подозрение за убийство и покушение на убийство. Его жертвой стала бабушка

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 89-летнюю бабушку мужчина бил по голове чайником. Впоследствии он ее задушил. После этого он стал избивать по голове свою мать, и пытался удушить ее. Она выжила только потому, что он подумал, что она уже мертва, когда она потеряла сознание.

При этом это все происходило на глазах отца: его злоумышленник связал, чтобы он "не мешал". Задержали правоохранители мужчину на железнодорожном вокзале.

"Действия 28-летнего мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство и законченное покушение на убийство)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее на Волыни мужчина убил свою жену . Известно, что во время ссоры он задушил ее подушкой. Теперь он под стражей ждет своего приговора.