Фото: ГПСУ

В понедельник, 15 декабря, на Шаччине пограничники нашли сверток с сигаретами, который, вероятно, планировали переправить в ЕС с помощью воздушного шара. Находку обнаружили недалеко от украинско-белорусской границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пакет был обмотан черной пленкой и прикреплен к канату с остатками шара. Внутри обнаружили 1500 пачек сигарет белорусского производства и два GPS-устройства – одно с SIM-картой белорусского оператора, другое – польского.

По маркировке табачных изделий и наличию GPS-техники установили, что груз, вероятно, пытались переправить в Польшу.

Полиция изъяла сигареты и технические устройства. Ориентировочная стоимость найденного – около 90 тысяч гривен.

Напомним, ранее во Львовской области контрабандисты с помощью дронов пытались отправить за границу почти 3 тысячи пачек сигарет. Пограничники задержали фигурантов – двух местных жителей.