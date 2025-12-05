13:45  05 декабря
05 декабря 2025, 14:42

Зеленский никак не определится с кандидатурой на замену Ермаку

05 декабря 2025, 14:42
фото: Офис Президента Украины
Президент Украины выбирает между Федоровым и Будановым и склоняется к Буданову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Михаила Ткача.

"Что касается нового главы ОП. Приоритеты постоянно двигаются. По состоянию на сегодняшний день источники говорят, что президент выбирает между Федоровым и Будановым и склоняется к Буданову. Интересен будет ОП", – сообщил он.

Как сообщалось, Владимир Зеленский рассматривает первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова как основного кандидата на должность руководителя Офиса Президента.

Кроме того, по информации источников, среди других реальных кандидатов на должность главы ОП также называли министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП по военным вопросам Павла Палису.

Как известно, 4 декабря Зеленский сообщил, что провел дополнительные встречи с кандидатами , обсудив форматы работы Офиса и взаимодействие с другими государственными институтами.

Напомним, 28 ноября на фоне скандала коррупции в энергетике заявление на отставку написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В этот день утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

Источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил. Сам же Ермак сообщил, что идет на фонт.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

