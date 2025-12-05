Зеленський ніяк не визначиться із кандидатурою на заміну Єрмаку

фото: Офіс Президента України

Президент України обирає між Федоровим та Будановим і схиляється до Буданова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Михайла Ткача.

"Стосовно нового голови ОП. Пріоритети постійно рухаються. Станом на зараз джерела кажуть, що президент обирає між Федоровим і Будановим і схиляється до Буданова. Цікавий буде ОП", – повідомив він.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський розглядає першого віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова як основного кандидата на посаду керівника Офісу Президента.

Окрім того, за інформацією джерел, серед інших реальних кандидатів на посаду голови ОП також називали міністра оборони Дениса Шмигаля, голову ГУР Кирила Буданова та заступника глави ОП з воєнних питань Павла Палісу.

Як відомо, 4 грудня Зеленський повідомив, що провів додаткові зустрічі з кандидатами, обговоривши формати роботи Офісу та взаємодію з іншими державними інституціями.

Нагадаємо, 28 листопада на тлі корупціного скандалу в енергетиці заяву на відставку написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. У цей день вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував. А сам Єрмак повідомив, що іде на фонт.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.