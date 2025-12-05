13:45  05 декабря
В Полтавской области мужчина взорвал боеприпас возле авто: пострадали две женщины
Во Львовской области в ДТП травмировался 14-летний мотоциклист
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
05 декабря 2025, 15:40

Изнасиловал несовершеннолетнюю и скрылся в Германии: в Киевской области будут судить насильника

05 декабря 2025, 15:40
Иллюстративное фото
В Киевской области будут судить мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю. Он убегал от следствия и скрывался в Германии

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Летом 2018 года мужчина с применением физического насилия изнасиловал 17-летнюю девушку. Правоохранители объявили ему о подозрении, однако мужчина стал скрываться от следствия. В ноябре того же года он бежал в Германию.

В декабре 2025 злоумышленника экстрадировали на территорию Украины. Суд избрал меру пресечения: содержание под стражей. Теперь ему будет грозить 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепровском районе столицы мужчина с ножом напал на 20-летнюю киевлянку, отобрал у нее украшения и деньги, после чего совершил сексуальное насилие и изнасиловал женщину.

