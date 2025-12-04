иллюстративное фото: из открытых источников

Зеленский должен быть очень аккуратным в ближайшие дни. США изменили Украине и Европе

Об этом говорится в стенограмме телефонного разговора между президентом Франции, канцлером Германии, президентом Финляндии, генсеком НАТО и президентом Зеленским, передает RegioNews со ссылкой на Der Spiegel.

По данным издания, Макрон предупредил, что Вашингтон может вмешаться в вопрос территорий, не дав Украине гарантий безопасности, назвав это предательством.

Между тем, Мерц заявил, что США "играют в свои игры" и с Европой, и с Киевом.

Президент Финляндии Стубб добавил, что "нельзя оставлять Зеленского лицом к лицу" с Кушнером и Виткоффом.

Рютте поддержал коллег и отметил необходимость защиты украинского лидера.

Как сообщалось, Умеров проведет повторную встречу с США в Майами. Она намечена на четверг, 4 декабря.