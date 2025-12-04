16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
16:23  04 декабря
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
04 декабря 2025, 14:54

Европейские лидеры призвали Зеленского к осторожности, обвинив США в измене Украины и Европы

04 декабря 2025, 14:54
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Зеленский должен быть очень аккуратным в ближайшие дни. США изменили Украине и Европе

Об этом говорится в стенограмме телефонного разговора между президентом Франции, канцлером Германии, президентом Финляндии, генсеком НАТО и президентом Зеленским, передает RegioNews со ссылкой на Der Spiegel.

По данным издания, Макрон предупредил, что Вашингтон может вмешаться в вопрос территорий, не дав Украине гарантий безопасности, назвав это предательством.

Между тем, Мерц заявил, что США "играют в свои игры" и с Европой, и с Киевом.

Президент Финляндии Стубб добавил, что "нельзя оставлять Зеленского лицом к лицу" с Кушнером и Виткоффом.

Рютте поддержал коллег и отметил необходимость защиты украинского лидера.

Как сообщалось, Умеров проведет повторную встречу с США в Майами. Она намечена на четверг, 4 декабря.

Украина США ЕС политика Владимир Зеленский
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
07 августа 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
