Правоохранители сообщили о подозрении перешедшему на сторону врага депутату Харьковского городского совета

фото: ГБР

Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении депутату Харьковского городского совета от партии «Оппозиционная платформа – при жизни», который перешел на сторону врага и распространял антиукраинские нарративы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Известно, что в начале российской агрессии он дал интервью российскому телеканалу Россия 24, где распространял пропагандистские тезисы, направленные на формирование антиукраинских настроений. Экспертиза подтвердила, что эти высказывания имели признаки информационного влияния, которое вредит суверенитету и безопасности Украины.

Также следователи установили, что депутат как субъект декларирования умышленно не подал ежегодные декларации за 2022–2024 годы, нарушив требования Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене и преднамеренном непредставлении декларации субъектом декларирования. Подозрение вручили родственникам депутата.

За совершенное коллаборанту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Харьковской области судили коллаборанта, который помогал российским военным. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет заключения с конфискацией имущества.