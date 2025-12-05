13:45  05 декабря
В Полтавской области мужчина взорвал боеприпас возле авто: пострадали две женщины
10:52  05 декабря
Во Львовской области в ДТП травмировался 14-летний мотоциклист
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
05 декабря 2025, 14:29

Правоохранители сообщили о подозрении перешедшему на сторону врага депутату Харьковского городского совета

05 декабря 2025, 14:29
Читайте також
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении депутату Харьковского городского совета от партии «Оппозиционная платформа – при жизни», который перешел на сторону врага и распространял антиукраинские нарративы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Известно, что в начале российской агрессии он дал интервью российскому телеканалу Россия 24, где распространял пропагандистские тезисы, направленные на формирование антиукраинских настроений. Экспертиза подтвердила, что эти высказывания имели признаки информационного влияния, которое вредит суверенитету и безопасности Украины.

Также следователи установили, что депутат как субъект декларирования умышленно не подал ежегодные декларации за 2022–2024 годы, нарушив требования Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене и преднамеренном непредставлении декларации субъектом декларирования. Подозрение вручили родственникам депутата.

За совершенное коллаборанту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Харьковской области судили коллаборанта, который помогал российским военным. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет заключения с конфискацией имущества.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
