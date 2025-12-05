13:45  05 декабря
05 декабря 2025, 15:14

Активистка Богуславец намеренно занизила в декларации стоимость двух приобретенных квартир в Киеве, чтобы скрыть более 2 млн грн

05 декабря 2025, 15:14
фото: Мартына Богуславец / Facebook
Финансовая декларация антикоррупционной активистки Мартыны Богуславец содержит значительные разногласия между ее доходами и задекларированной стоимостью недвижимости

Об этом свидетельствует анализ данных из реестра налоговых деклараций за 2023-2024 годы, передает RegioNews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Как известно, в 2022 и 2024 годах она приобрела две квартиры в Киеве и умышленно занизила в декларациях их реальную рыночную стоимость.

Так, в 2022 году Богуславец приобрела квартиру площадью 42,2 м2 на проспекте Науки. Ее рыночная цена составляет около 1 млн 490 тысяч грн, но в декларации указано только 1 млн 78 тыс. грн. Разница – более 400 тыс. грн.

В 2024 году активистка купила еще одну квартиру площадью 85,2 м на ул. Заболотного. Эксперты оценивают ее более чем в 3 млн грн, но в декларации указано около 1,3 млн грн – почти в три раза меньше.

Задекларированных доходов Богуславец теоретически достаточно для покупки двух квартир, но она должна была отдать все свои сбережения, не есть и не пить два года, чтобы приобрести это жилье.

Также заниженная стоимость недвижимости вызывает серьезные вопросы прозрачности ее финансовых операций и полноты декларирования.

Ранее СМИ сообщили об апартаментах семьи Даниила Гетманцева в Ницце стоимостью около миллиона евро. Роскошное жилье площадью 142 квадратных метра расположено на бульваре Виктора Гюго.

