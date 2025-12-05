Фото: ОП

Сегодня, вероятно, будет объявлено решение о новом руководителе Офиса президента

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

"Трудно, грустно, без мощности… но как-то мы прожили уже целую неделю без Ермака. … Сегодня нового главу ОП объявят", – написал отметил он.

Напомним, 4 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о дополнительных встречах с кандидатами на должность нового руководителя Офиса.