Сегодня планируют объявить нового главу Офиса президента, – нардеп
Сегодня, вероятно, будет объявлено решение о новом руководителе Офиса президента
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.
"Трудно, грустно, без мощности… но как-то мы прожили уже целую неделю без Ермака. … Сегодня нового главу ОП объявят", – написал отметил он.
Напомним, 4 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о дополнительных встречах с кандидатами на должность нового руководителя Офиса.
04 декабря 2025
