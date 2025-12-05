"Зарабатывали" на детской порнографии: сообщено о подозрении администраторам подпольной сети

Фото: Прокуратура Украины

Прокуроры сообщили о подозрении двум лицам, причастным к администрированию разветвленной сети веб-ресурсов с запрещенным контентом

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемые создали и поддерживали около тысячи веб-страниц, на которых размещался контент, содержащий изображение эксплуатации детей.

Основной организатор, житель Львова, руководил серверами и арендовал оборудование для функционирования всей сети с целью получения прибыли.

При анализе данных, изъятых из техники первого подозреваемого, следователи установили сообщника, проживавшего в Киевской области.

В рамках санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов стражи порядка изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, носители информации, криптогаманцы, черновые записи, наличные деньги и транспортные средства.

Уничтожено около тысячи онлайн-ресурсов, которые использовались для распространения запрещенного контента.

За совершенное предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, другой объявлен в международный розыск. Идут мероприятия по установлению других причастных лиц.

