05 декабря 2025, 13:59

В чем разница между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом

05 декабря 2025, 13:59
Читайте також українською мовою
Две фигуры, два праздника и совершенно разные истории – стоит разобраться, кого и когда мы действительно чествуем
Две фигуры, два праздника и совершенно разные истории – стоит разобраться, кого и когда мы действительно чествуем
Фото: Facebook/Православная Церковь Украины
Читайте також
українською мовою

Прежде всего, разница в том, что святой Николай был реальным историческим лицом, живым человеком, святителем, архиепископом Миром Ликийским, который жил в конце III – первой половине IV века.

За свою жизнь он совершил очень много добрых дел: исцелял и помогал людям, спасал голодающих и несправедливо осужденных, всегда протягивал руку помощи бедным и нуждающимся.

Благодаря своим добрым делам и милосердию, он был прославлен и канонизирован Церковью Христовой. И уже многие века христиане имеют в лице святого Николая Чудотворца небесного покровителя, скорого помощника, духовного целителя. День памяти святого – 6 декабря.

В то же время известный нам персонаж Санта Клауса – жизнерадостный дедушка с мешком подарков, путешествующий на санях с оленями, вымышленный, сказочный, и происходящий из западнохристианской культуры. Санта Клаус – рождественский персонаж, а значит, он "приносит подарки" на Рождество, 25 декабря.

"Родился" персонаж Санты в XIX веке: впервые был описан в сказке Клемента Кларка Мура в 1823 году. Известно, что в канун Рождества преподаватель восточной и греческой литературы в Колумбийском университете (позже – преподаватель в Нью-Йоркской семинарии) Клемент Кларк Мур придумал для своих шестерых детей стихотворную сказку, главным персонажем которой был Санта Клаус. В этом небольшом стихотворении улыбающийся Санта появляется в ночь перед Рождеством и спускается с мешком через дымоход в дом, чтобы разложить в детские носки подарки детям. По описанию, это был живой веселый эльф с круглым животиком, который имел белую, как снег, бороду и держал в зубах трубку. Дети преподавателя узнали в этом образе их домашнего помощника – веселого дедушку-голландца.

Исследователи считают, что именно переселенцы-голландцы могли принести образ Санта Клауса в Америку, ведь на родине они отмечали праздник Синтер Клаас 6 декабря, которого изображали в образе почтенного пожилого мужчины с седыми волосами и длинной бородой, одетой в длинную красную накидку, красную митру и часто – верхи.

Кстати, первое изображение Санта Клауса увидело свет в 1860 году под авторством карикатуриста Томаса Наста. Он изобразил Санту толстым, старым, бородатым, в очках, красном колпаке и с трубкой во рту. А уже в 1931 году известная ныне на весь мир компания газированного безалкогольного напитка "доработала" образ Санты и популяризировала его в коммерческих целях.

Причем тот образ был "списан" с вполне реального человека – друга и соседа художника компании. Нынешний международный Санта Клаус – это веселый дедушка с белой бородой и красной шляпой, летящей в воздухе на санях, запряженных оленями. Он "приносит" подарки в ночь на Рождество, пробираясь через дымоход и оставляя их под елкой или в носках, развешенных над камином.

Так что разница между святым Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом есть, и она существенная. Празднуйте на здоровье, понимая, что именно и когда вы празднуете, а также от кого приносите подарки детям :)

Украина дети церковь подарок история Николай Чудотворец Санта Клаус
 
