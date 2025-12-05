13:45  05 декабря
05 декабря 2025, 14:55

Юмористу Васи Байдаку отключили электроэнергию за долги: как это произошло

05 декабря 2025, 14:55
Фото из открытых источников
Юморист Вася Байдак признался, что ему отключили электроэнергию. Оказалось, причина оказалась в долгах

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам юмориста, он очень занят рабочими вопросами, и потому не уделял должного внимания платежкам за коммунальные услуги. Впоследствии у него долг накопился на той стадии, что ему просто отключили свет.

Сейчас Василий Байдак уже погасил долг и заплатил за повторное подключение. Теперь у юмориста снова есть свет. Однако он рассказал, что происходило это не очень быстро: нужно было подождать немного.

"Света у нас не было несколько дней. Хотя я уже и оплатил тот долг, даже заплатил за повторное подключение - оказалось, у них еще и такая штука ... Поэтому советую всем платить за коммуналку вовремя, потому что потом столько геморроя будет с этим, я не советую. Решили с женой, что лучше этим вдвоем следить, чтобы ничего не забывать", - говорит юморист.

Напомним, ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).

