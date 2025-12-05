Фото из открытых источников

По словам юмориста, он очень занят рабочими вопросами, и потому не уделял должного внимания платежкам за коммунальные услуги. Впоследствии у него долг накопился на той стадии, что ему просто отключили свет.

Сейчас Василий Байдак уже погасил долг и заплатил за повторное подключение. Теперь у юмориста снова есть свет. Однако он рассказал, что происходило это не очень быстро: нужно было подождать немного.

"Света у нас не было несколько дней. Хотя я уже и оплатил тот долг, даже заплатил за повторное подключение - оказалось, у них еще и такая штука ... Поэтому советую всем платить за коммуналку вовремя, потому что потом столько геморроя будет с этим, я не советую. Решили с женой, что лучше этим вдвоем следить, чтобы ничего не забывать", - говорит юморист.

