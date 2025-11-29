Бывший глава ОП Ермак после отставки заявил, что идет на фронт

Фото: Офис Президента

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак через несколько часов после увольнения заявил, что отправляется на фронт

Об этом он сказал в комментарии для издания New York Post, передает RegioNews.

"Я еду на фронт и готов к любым последствиям. Я честный и порядочный человек", – написал он.

Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

Ермак также извинился, если больше не будет отвечать на звонки, а также пожаловался на то, что его "тошнит от той грязи, которую на меня льют, и еще больше – от того, что меня не поддерживают те, кто знает правду".

"Я служил Украине и был в Киеве 24 февраля 2024 года. Возможно, еще увидимся. Слава Украине", – добавил он.

Увольнение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

