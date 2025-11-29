Бывший глава ОП Ермак после отставки заявил, что идет на фронт
Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак через несколько часов после увольнения заявил, что отправляется на фронт
Об этом он сказал в комментарии для издания New York Post, передает RegioNews.
"Я еду на фронт и готов к любым последствиям. Я честный и порядочный человек", – написал он.
Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.
Ермак также извинился, если больше не будет отвечать на звонки, а также пожаловался на то, что его "тошнит от той грязи, которую на меня льют, и еще больше – от того, что меня не поддерживают те, кто знает правду".
"Я служил Украине и был в Киеве 24 февраля 2024 года. Возможно, еще увидимся. Слава Украине", – добавил он.
Увольнение Ермака: что известно
Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.
Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.
В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.
В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.
По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.
