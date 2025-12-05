На Полтавщине легковушка вылетела в кювет в результате ДТП: есть пострадавшая

13:45  05 декабря
В Полтавской области мужчина взорвал боеприпас возле авто: пострадали две женщины
Во Львовской области в ДТП травмировался 14-летний мотоциклист
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
На Полтавщине легковушка вылетела в кювет в результате ДТП: пострадала женщина

Фото: полиция
ДТП произошло 4 декабря около 09:30 на автодороге Полтава-Александрия, вблизи села Лелюховка Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Hyundai под управлением 32-летнего водителя столкнулся с автомобилем Chevrolet, которым управляла 42-летняя водитель.

В результате ДТП пострадала водитель Chevrolet. Ее госпитализировали. Водителю Hyundai медики оказали помощь на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители.

Напомним, вечером 3 декабря в Одесской области 23-летний водитель легковушки не пропустил мотоцикл, двигавшийся во встречном направлении. В результате столкновения 16-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир погибли на месте.

