На Полтавщине легковушка вылетела в кювет в результате ДТП: есть пострадавшая

Фото: полиция

ДТП произошло 4 декабря около 09:30 на автодороге Полтава-Александрия, вблизи села Лелюховка Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Hyundai под управлением 32-летнего водителя столкнулся с автомобилем Chevrolet, которым управляла 42-летняя водитель.

В результате ДТП пострадала водитель Chevrolet. Ее госпитализировали. Водителю Hyundai медики оказали помощь на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители.

