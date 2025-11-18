Смертельное ДТП на Майдане Незалежности: в Киеве вынесли приговор водителю

Иллюстративное фото

В Шевченковском районном суде столицы вынесли приговор водителю. Он четыре года назад потерял сознание и сбил двух пешеходов на Майдане Незалежности

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Авария произошла 30 октября 2020 года. Водитель ехал по проезжей части Майдана Независимости со стороны улицы Михайловской в Аллею Героев Небесной Сотни. Неожиданно авто выехало на тротуар, где столкнулось с припаркованной машиной и продолжило движение по пешеходной зоне. В результате он сбил двух женщин рядом с остановкой общественного транспорта: обе погибли на месте.

На суде мужчина не признал вину. Он рассказал, что во время движения потерял сознание и именно поэтому его авто потеряло управление. По его словам, в этот день он был на плановом осмотре у врача, который оценил его состояние здоровья как удовлетворительное. У него действительно есть ряд болезней, в том числе с сердечно-сосудистой системой, но своевременно проходит плановые лечения.

Водитель выразил сожаление по поводу погибших. При этом он отказался возмещать моральный и материальный ущерб родственникам. В результате выяснилось, что мужчина давно страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2003 году он перенес инфаркт миокарда, а 6 октября 2020 - ишемического инсульта головного мозга. В связи с этим он обращался за специализированной медицинской помощью, неоднократно был госпитализирован и имел оперативные вмешательства.

По мнению эксперта, именно перепады давления могли быть причиной потери сознания. В крови мужчины также обнаружили лекарственные препараты. Правила дорожного движения предусматривают, что для лиц с сердечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями предусмотрены особые условия допуска к управлению транспортными средствами — на основании выводов специализированных учреждений при следующем периодическом медосмотре через год.

Однако обвиняемый не прошел обследование. В результате водителя приговорили к шести годам лишения свободы с запретом на три года управлять транспортными средствами.

Напомним, ранее в Одесской области 19-летний водитель получил 3 года за смертельный наезд на дочь бывшего мэра. По данным следствия, водитель превысил скорость и не успел среагировать, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.