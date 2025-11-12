Стало известно, на каких основаниях Миндич покинул Украину

фото: 24tv.ua

Основанием для выезда Миндича за границу было наличие троих детей младше 18 лет

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Демченко, передает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.

Перед этим в СМИ появлялись сообщения, что фигурант громкого коррупционного дела Тимур Миндич уехал за границу. В ГПСУ сделали заявление и рассказали, как это происходило.

По результатам проверки пограничники сообщили, что Тимур Миндич уехал за границу законно. Отмечается, что он был оформлен на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска "в соответствии с действующим законодательством". Также говорится, что у него были все документы, разрешающие выезд за границу в условиях военного положения.

По данным Высшего антикоррупционного суда, организатор схемы отмывания средств "Энергоатома" Тимур Миндич строил связи с эксминистром энергетики и министром юстиции Германом Галущенко благодаря связям с президентом Зеленским.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.