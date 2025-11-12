В одном из эпизодов "пленок Миндича" зафиксировали разговор Зеленского

фото: Офис президента

Зеленский звонил по телефону Галущенко после сообщения от Миндича

Как передает RegioNews, об этом шла речь во время выступления прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Прокурор приводит один из эпизодов разговора между Галущенко, Миндичем и Александром Цукерманом, отмечая, что этот эпизод "подтверждает влияние Миндича".

Во время разговора Галущенко звонит по телефону Зеленский. "Здрастет Владимир Александрович, здравствует, все, есть… есть…", – цитируют слова Галущенко.

Как отмечается, что Зеленский позвонил по телефону Галущенко после того, как Миндич написал сообщение президенту.

Цукерман над этим иронизирует, обращаясь к Галущенко: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебя…".

Миндич на эти слова отвечает, вероятно, подразумевая переписку с Зеленским: "А, да, прочел смс-ку".

Галущенко спрашивает, что именно Миндич написал президенту, тот отвечает: "Что Гера хочет с тобой поговорить". Затем фигуранты иронизируют над этим сообщением.

Галущенко спрашивает Миндича "и что мне с ним?", очевидно спрашивая совет для общения с президентом.

Миндич отвечает: "Да слушай, Владимир Александрович, да все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все что вам надо, я ваш…"

По данным Высшего антикоррупционного суда, организатор схемы отмывания средств "Энергоатома" Тимур Миндич строил связи с эксминистром энергетики и министром юстиции Германом Галущенко благодаря связям с президентом Зеленским.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.