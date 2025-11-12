14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 17:14

Стало відомо, на яких підставах Міндіч покинув Україну

12 листопада 2025, 17:14
Читайте также на русском языке
фото: 24tv.ua
Читайте также
на русском языке

Підставою для виїзду Міндіча за кордон була наявність трьох дітей віком до 18 років

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Демченко, передає RegioNews із посиланням на INSIDER UA.

Перед цим у ЗМІ з'являлись повідомлення, що фігурант гучної корупційної справи Тимур Міндіч виїхав за кордон. У ДПСУ зробили заяву і розповіли, як це відбувалось.

За результатами перевірки прикордонники повідомили, що Тимур Міндіч виїхав за кордон законно. Зазначається, що він був оформлений на виїзд з України в одному з пунктів пропуску "відповідно до чинного законодавства". Також йдеться про те, що у нього були всі документи, які дозволяють виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

За даними Вищого антикорупційного суду, організатор схеми відмивання коштів "Енергоатому" Тимур Міндіч будував звʼязки з ексміністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки звʼязкам із президентом Зеленським.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДПСУ Тимур Міндіч Україна політика скандал
Проти друга Зеленського запровадять санкції
12 листопада 2025, 16:26
Зеленський прокоментував корупційний скандал із міністрами юстиції та енергетики
12 листопада 2025, 15:55
В одному з епізодів "плівок Міндіча" зафіксували розмову Зеленського
12 листопада 2025, 13:55
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
РФ поширює ШІ-відео нібито виходу українських військових із Покровська — Генштаб
12 листопада 2025, 17:59
Частина Сум залишилася без світла: у чому причина
12 листопада 2025, 17:47
Очільниця Міненерго подала у відставку
12 листопада 2025, 17:33
На Харківщині пройде онлайн-зустріч "Діалог влади та бізнесу"
12 листопада 2025, 16:51
Італійців підозрюють у розстрілах мирних жителів Боснії — La Repubblica
12 листопада 2025, 16:42
Проти друга Зеленського запровадять санкції
12 листопада 2025, 16:26
Заборони не було: у ДПСУ розповіли, як Тимур Міндіч виїхав за кордон
12 листопада 2025, 16:25
Навіщо Україні посольство у Білорусі: пояснення від МЗС
12 листопада 2025, 16:24
Через удари РФ без світла залишились понад 27 тисяч споживачів у трьох областях — Міненерго
12 листопада 2025, 15:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Всі блоги »