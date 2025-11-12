14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 15:55

Зеленский прокомментировал коррупционный скандал с министрами юстиции и энергетики

12 ноября 2025, 15:55
фото: Офис президента
Должна быть максимальная чистота в энергетике, всех процессов абсолютно

Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Сегодня подробно говорил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Первое – должна быть максимальная чистота в энергетике, всех процессов абсолютно. И каждое расследование правоохранителей, антикоррупционеров я поддерживаю, мы поддерживаем, и это абсолютно четкая и одинаковая для всех позиция", – заявил Зеленский.

Он также анонсировал очистку и перезагрузку управления "Энергоатомом".

"Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости. Третье – будет решение СНБО по санкциям по представлению Кабинета Министров Украины. Сейчас всем в Украине очень сложно… Подставлять государство – значит, отвечать за это. Нарушать закон – значит отвечать за это", – добавил Зеленский.

По данным Высшего антикоррупционного суда, организатор схемы отмывания средств "Энергоатома" Тимур Миндич строил связи с эксминистром энергетики и министром юстиции Германом Галущенко благодаря связям с президентом Зеленским .

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

