Син підозрюваного у справі Парубія зник на війні – мати розповіла подробиці

Син підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія – Михайло-Віктор Сцельніков, з позивним Лемберґ – добровільно пішов на фронт після повномасштабного вторгнення Росії. З травня 2023 року він вважається зниклим безвісти в районі Бахмута

Про це повідомила колишня дружина підозрюваного, журналістка і фотохудожниця Олена Чернінька в коментарі "Еспресо", передає RegioNews.

За її словами, ані вона, ані син не підтримували зв’язку з батьком понад 27 років.

"Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину. Важливо, щоб пам’ять про Михайла в цій ситуації не була викривлена", – зазначила Чернінька.

Михайло-Віктор служив у розвідці 3-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Його загибель підтвердила пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова, однак через неможливість евакуації тіла, військовослужбовець офіційно вважається зниклим безвісти.

У дописі на Facebook від 3 вересня Чернінька уточнила, що виховувала сина сама, а його батько "іноді з’являвся – на 1 вересня чи якусь значну подію". Вона також розповіла, що після того, як син пішов на війну, між ним і батьком виник конфлікт – "бо один був патріот, а інший – ні".

"Після загибелі сина мені довелось спілкуватися з його батьком – документи, слідчі, ДНК… Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше нечасте спілкування було лише з приводу зникнення сина", – написала вона.

У 2023 році Олена Чернінька презентувала книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач" – збірку історій та звернень до зниклого на війні сина.

Як відомо, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі" та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

