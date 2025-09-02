13:51  02 сентября
На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 12:50

Львов прощается с Андреем Парубием: подробности церемонии

02 сентября 2025, 12:50
Читайте також українською мовою
Фото: Четвертая студия/Дмитрий Колос
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 2 сентября, Львов прощается с Андреем Парубием, бывшим Председателем Верховной Рады, народным депутатом, убитым 30 августа на одной из улиц города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Четвертую студию.

Чин похорон начался в 12:00 в зале святого Юра (площадь святого Юра, 5). В храме уже собралось много людей, среди которых известные политики, чиновники и общественные деятели.

В 13:30 на площади Рынок состоится общегородская церемония прощания.

После этого тело политика похоронят на Лычаковском кладбище.

Как известно, 1 сентября во Львове и Киеве прошел парастас за Андреем Парубием, во время которого горожане и политики почтили память погибшего.

Напомним, 30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Ранее были обнародованы первые кадры задержания предполагаемого подозреваемого. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства инцидента и собирает доказательства судебного разбирательства.

Также сообщалось, что правоохранители проверяют информацию о возможных подельниках по делу Парубия. Пока подтвержденных данных о причастности других лиц нет, а среди версий следствия остается и возможный российский след.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов убийство прощание храм кладбище Андрей Парубий убийство Парубия
Появились эксклюзивные детали убийства экс-главы ВР Андрея Парубия, – СМИ Львовщины
01 сентября 2025, 14:30
Следствие проверяет информацию о возможных сообщниках по делу Парубия
01 сентября 2025, 13:59
Прокуратура будет просить арест без права залога для подозреваемого в убийстве Парубия
01 сентября 2025, 13:18
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Киевской области будут судить женщину, которая обворовала могилу военного
02 сентября 2025, 14:55
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
02 сентября 2025, 14:33
На Ровенщине 17-летний мотоциклист в критическом состоянии после столкновения с авто
02 сентября 2025, 14:24
Все вокруг пылало: россияне накрыли Донетчину огнем
02 сентября 2025, 14:15
В Днепровском районе Киева обнаружили обломки сбитого БпЛА на территории детсада
02 сентября 2025, 14:11
Россия ударила по Константиновке: ранены трое коммунальщиков
02 сентября 2025, 14:06
На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
02 сентября 2025, 13:51
Публичное признание: подозреваемый объяснил, почему убил Андрея Парубия
02 сентября 2025, 13:34
Студент в Киеве катался на велосипеде по эскалатору метро – полиция составила протокол
02 сентября 2025, 13:26
Война, предательства и уроки истории, которые нужно знать
02 сентября 2025, 13:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »