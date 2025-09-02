Львов прощается с Андреем Парубием: подробности церемонии

Фото: Четвертая студия/Дмитрий Колос

Во вторник, 2 сентября, Львов прощается с Андреем Парубием, бывшим Председателем Верховной Рады, народным депутатом, убитым 30 августа на одной из улиц города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Четвертую студию.

Чин похорон начался в 12:00 в зале святого Юра (площадь святого Юра, 5). В храме уже собралось много людей, среди которых известные политики, чиновники и общественные деятели.

В 13:30 на площади Рынок состоится общегородская церемония прощания.

После этого тело политика похоронят на Лычаковском кладбище.

Как известно, 1 сентября во Львове и Киеве прошел парастас за Андреем Парубием, во время которого горожане и политики почтили память погибшего.

Напомним, 30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Ранее были обнародованы первые кадры задержания предполагаемого подозреваемого. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства инцидента и собирает доказательства судебного разбирательства.

Также сообщалось, что правоохранители проверяют информацию о возможных подельниках по делу Парубия. Пока подтвержденных данных о причастности других лиц нет, а среди версий следствия остается и возможный российский след.

Читайте также: