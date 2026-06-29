За эксминистра Галущенко внесли 150 миллионов залога: кто платил

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При бывшем министре энергетики Германе Галущенко 29 июня внесли уже все 150 миллионов гривен залога

Об этом сообщили "Схемы", передает RegioNews.

Еще по состоянию на пятницу, 26 июня, за Галущенко внесли уже 105 миллионов гривен залога.

29 июня еще 45 миллионов человек внесли две частные фирмы.

Это "Пеллет Сервис" - 4 миллиона и "Гирант Констракт" - 41. Эта же компания, "Гирант Констракт", перед этим, в пятницу 26 июня внесла 46 миллионов гривен залога.

В общей сложности наибольшую сумму внесла компания "Тетрас Оптима" - 54 миллиона гривен. Еще 5 миллионов гривен залога внесла компания "Скайт Ритейл".

Напомним, что 17 февраля бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко , который вместе с Тимуром Миндичем фигурирует по делу "Мидас" о коррупции вокруг "Энергоатома", взяли под стражу.

Также ему назначили залог в размере 200 миллионов гривен.

В ночь на 15 февраля бывший министр энергетики Галущенко был задержан при попытке выезда из Украины.

Впоследствии факт задержания подтвердили в НАБУ. В то же время журналист "УП" Михаил Ткач сообщил, что Герман Галущенко пытался уехать за границу как многодетный отец.

Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу бывшего министра энергетики Германа Галущенко и удовлетворил ее частично, оставив подозреваемого под стражей. САП будет просить для экс-министра 425 млн грн залога .

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон"),

Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку и Дмитрию Басову , исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" - Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.

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