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15 августа 2026, 00:55

Известный украинский актер признался, какой у него гонорар

15 августа 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Украинский актер и звезда сериала "К.О.Д." Алексей Суровцев рассказал, сколько он зарабатывает по съемкам. Алексей Суровцев признался, что все также зависит от предложений продюсеров

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Уже шесть лет Алексей Суровцев – популярный актер в стране. По его словам, работа в кино приносит меньше денег, чем гастроли с танцами, но есть существенное преимущество – рекламные контракты. Поэтому сейчас он зарабатывает больше, чем раньше.

"Прям на актерстве, наверное, что не так много людей зарабатывают. Я думаю, некоторые украинские актеры могут, но она нестабильна эта профессия. Сегодня у тебя есть съемки, завтра нет. Нельзя жить только за счет актерства. Нужно как-то свою ведомость, популярность, публичность использовать", - говорит артист.

Алексей Суровцев признался, что в один съемочный день он может заработать 10-15 тысяч гривен. При этом он отметил, что если ему не нравится персонаж, он не будет сниматься даже за большие деньги.

Напомним, ранее звезда сериала "Женский врач" Андрей Исаенко признался, сколько он зарабатывает . При этом он хочет открыть свой бизнес.

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