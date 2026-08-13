Когда мир станет дороже мести

Война набирает обороты и, возможно, грядущая зима станет ее кульминацией

Война набирает обороты и, возможно, грядущая зима станет ее кульминацией

Иллюстративное фото: Критика

Режим радиотишины – предпосылка для многих удачных операций. Соцсети переполнены информационным шумом, как город переполнен искусственными звуками, не дающими побыть наедине с собой.

Я уверен, что большинство активных авторов пишут тексты и записывают рилсы не от внутренней наполненности, а от пустоты. Потому что иногда страшно остаться наедине с собой. В конце концов, самый громкий инструмент – барабан, пустой внутри.

Война приобретает новые черты – и я всматриваюсь в нее, чтобы понять ее логику. Она еще "экзистенциальна", как любят ее называть наши (и русские) ястребы: целые мосты через Днепр, Волгу и Керченский пролив – тому самое убедительное тому подтверждение.

Об атомных электростанциях даже вспоминать не хочу. Ибо экзистенциальная война – это война без ограничений. Без каких-либо ограничений. В этой войне самоограничения сторон, к счастью, еще существуют.

Но очевидно, что война набирает обороты и, возможно, грядущая зима станет ее кульминацией. Когда мы на собственном опыте узнаем, что таится за выражением "тотальная война". И это будет действительно экзистенциальный опыт…

Боюсь, что точку, когда огонь войны можно было потушить водой компромиссов, уже позади. Теперь война должна выгореть изнутри. Уничтожить свой потенциал. Дойти до состояния, когда боксеры еще готовы сражаться, а встать на ноги уже не могут.

Сейчас мы стремимся (справедливой) мести, уничтожения россии, смерти путина больше, чем стремимся к миру. А значит, война будет продолжаться. Когда она выгорит изнутри, выжившие будут стремиться миру больше, чем возвращение территорий, месть, смерть путина и развал россии. Когда жизнь собственных детей станет для нас дороже смерти врагов. И когда такие же ощущения начнут доминировать по другую сторону фронта. Тогда, может быть, на нашу землю вернется мир…

А пока просто делаем то, на что светлые люди способны во тьме. В первую очередь стараемся оставаться людьми. И не давать ненависти, мести и отчаяния выжечь нас изнутри. Любовь в темное время – самый дефицитный, но самый дорогой товар.