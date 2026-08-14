В Харькове спасли двух птиц, пострадавших от российского обстрела
В Харькове во время ликвидации последствий обстрела обнаружили двое чаек. Птицы после атаки врага нуждались в помощи
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Это произошло в Шевченковском районе города. Спасатели нашли чаек среди изуродованных конструкций, обломков и строительного мусора. Птицы нуждались в помощи. Их передали волонтерам общественной организации "Спасение животных Харьков".
"Даже во время ликвидации последствий вражеских атак наши спасатели не оставляют без помощи тех, кто не может спасти себя сам. Спасать жизнь - это не только о людях. Это о каждой жизни", - говорят спасатели.
Напомним, что в Киеве во время ликвидации последствий российского обстрела чрезвычайники спасли оставшегося в поврежденной квартире кота.
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