09:22  15 августа
Во Львове взорвался аккумулятор в квартире: чрезвычайники спасли шесть человек
01:35  15 августа
Певица Мишель Андраде объяснила, почему не подпускает к себе мужчин
00:55  15 августа
Известный украинский актер признался, какой у него гонорар
UA | RU
UA | RU
15 августа 2026, 09:01

На Днепропетровщине из-за российских атак погиб младенец, 11 человек ранены

15 августа 2026, 09:01
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
Читайте також
українською мовою

Ночью российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровска беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. В результате обстрелов погиб трехмесячный мальчик, еще 11 человек получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, больше всего от вражеской атаки пострадал Марганец на Никопольщине. Российский беспилотник попал в многоэтажку, в результате чего погиб трехмесячный мальчик.

Семь раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. Среди них – 5-летний мальчик, 12-летняя девочка, 39-летний мужчина и женщины в возрасте 33, 62, 41 и 40 лет. Еще четверо пострадавших будут лечиться амбулаторно.

В Марганце повреждены многоквартирные дома, магазин, кинотеатр и автомобили. Под ударом также были Никополь и Покровская община.

На Синельниковщине российские войска атаковали Николаевскую, Покровскую и Васильковскую общины. Повреждены сельскохозяйственное предприятие и здание культуры.

В Самаровском районе враг ударил по Песчанской общине. Там поврежден частный дом.

Напомним, в течение 14 августа российская армия била по Херсонщине с помощью авиации, ствольной артиллерии, дронов разного типа. Ранены 22 человека, среди которых один ребенок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар обстрелы дети Днепропетровская область повреждения младенец раненые
В Харьковской области ракета попала в учебное заведение: вспыхнул пожар
14 августа 2026, 14:10
Вражеский дрон атаковал автомобиль на Херсонщине: шесть раненых, среди них – подросток
14 августа 2026, 12:56
Россияне били по Херсонщине дронами, артиллерией и КАБами: 14 раненых
14 августа 2026, 10:37
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
В Хмельницкой области уклонистам продавали должности в СБУ
15 августа 2026, 10:00
Минус 1370 окупантов и 1835 дронов: Генштаб обновил потери РФ за сутки
15 августа 2026, 09:38
Во Львове взорвался аккумулятор в квартире: чрезвычайники спасли шесть человек
15 августа 2026, 09:22
В Харькове мужчина с ножом напал на военных ТЦК
15 августа 2026, 09:00
Певица Мишель Андраде объяснила, почему не подпускает к себе мужчин
15 августа 2026, 01:35
Известный украинский актер признался, какой у него гонорар
15 августа 2026, 00:55
"Каждая мама проходит это": актриса Ксения Мишина расплакалась из-за воспитания сына-подростка
15 августа 2026, 00:35
Автогаз дорожает: как изменились цены на украинских АЗС
14 августа 2026, 23:55
В Харькове спасли двух птиц, пострадавших от российского обстрела
14 августа 2026, 23:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виталий Портников
Геннадий Друзенко
Все блоги »