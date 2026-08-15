На Днепропетровщине из-за российских атак погиб младенец, 11 человек ранены

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Ночью российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровска беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. В результате обстрелов погиб трехмесячный мальчик, еще 11 человек получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, больше всего от вражеской атаки пострадал Марганец на Никопольщине. Российский беспилотник попал в многоэтажку, в результате чего погиб трехмесячный мальчик.

Семь раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. Среди них – 5-летний мальчик, 12-летняя девочка, 39-летний мужчина и женщины в возрасте 33, 62, 41 и 40 лет. Еще четверо пострадавших будут лечиться амбулаторно.

В Марганце повреждены многоквартирные дома, магазин, кинотеатр и автомобили. Под ударом также были Никополь и Покровская община.

На Синельниковщине российские войска атаковали Николаевскую, Покровскую и Васильковскую общины. Повреждены сельскохозяйственное предприятие и здание культуры.

В Самаровском районе враг ударил по Песчанской общине. Там поврежден частный дом.

Напомним, в течение 14 августа российская армия била по Херсонщине с помощью авиации, ствольной артиллерии, дронов разного типа. Ранены 22 человека, среди которых один ребенок.