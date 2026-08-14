Автогаз дорожает: как изменились цены на украинских АЗС

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На украинских АЗС из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и других факторов цены регулярно меняются. Стало известно, сколько сейчас придется затраты на заправку авто

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 14 августа средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 84,99 гривны за литр (+0,05 гривны);

бензин А-95 – 80,63 гривны за литр (-0,09 гривны);

бензин А-92 – 77,06 гривны за литр (без изменений);

дизтопливо – 92,48 гривны за литр (без изменений);

автогаз – 43,62 гривны за литр (+0,07 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.