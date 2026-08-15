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15 августа 2026, 09:00

В Харькове мужчина с ножом напал на военных ТЦК

15 августа 2026, 09:00
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Фото из открытых источников
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В Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военные ТЦК. Это произошло, когда к нему подошли, чтобы проверить документы

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчину сидел на скамейке остановки общественного транспорта и кормил кота. К нему подошел полицейский, чтобы проверить документы, однако мужчина замахнулся ножом и ранил милиционера в участок уха.

Туда подбежали три военных ТЦК, но он напал и на них: они получили резаные раны — ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.

На суде мужчина не признал вину. По его словам, нож носил с собой для самозащиты и бытовых нужд. В тот день на улице он достал нож, чтобы нарезать колбасу и покормить кота. Но рядом с ним, говорит он, остановились две машины, из которых вышли незнакомцы и начали кричать на него. По его словам, он не знал, с кем общается, и прибег к самозащите.

Суд также обратил внимание на то, что он даже не пытался даже поговорить с полицейским и военными. В результате ему назначили наказание в виде до 11 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в соцсетях распространили видео из Одессы, где мужчины в форме напали на 19-летнего парня. На кадрах видно, как они били его ногами и силой вытаскивали из такси.

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