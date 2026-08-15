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15 августа 2026, 00:35

"Каждая мама проходит это": актриса Ксения Мишина расплакалась из-за воспитания сына-подростка

15 августа 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Актриса Ксения Мишина сама воспитывает 14-летнего сына Платона. Она призналась, что это не очень легкий процесс

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В соцсетях, говорит актриса, ей часто пишут женщины с комплиментами. Мол, как ей все удается. Действительно, призналась Ксения Мишина, это не всегда так просто.

"Вот они, сложности материнства и переходного возраста. Поэтому, когда вы пишете: Ой, как вам удается... Сложно удается, как и всем. Кажется, каждая мама проходит это... Вот вам разные моменты материнства. Если вы думаете, что все всегда красиво, гладко и понятно, то нет. Далеко не всегда", - говорит.

Она также отметила, что не считает, что мама должна быть подружкой для ребенка. По ее мнению, все же мама – это взрослый человек, который несет ответственность и принимает сложные решения.

Напомним, ранее Ксения Мишина объясняла, почему не планирует выходить замуж. Сейчас актриса сама воспитывает своего сына Платона и, по ее словам, гордится статусом матери-одиночки.

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