В Хмельницкой области уклонистам продавали должности в СБУ

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В Хмельницкой области судили мужчину за злоупотребление влиянием. Оказалось, он "продавал" должность в СБУ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле мужчина общался со знакомой и узнал, что ее племянник находится в розыске ТЦК. Он предложил "помощь", чтобы снять ее племянника с роскоши, а затем повлиять на чиновников СБУ, чтобы его трудоустроили туда. Свои "услуги" делец оценил в 12 тысяч долларов.

На суде он признал вину. Известно, что он работает слесарем в ОП "Хмельницкая АЭС" АО "НАЭК "Энергоатом", ранее проблем с законом не было.

Суд назначил наказание в размере 265 тысяч гривен штрафа.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.