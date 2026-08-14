Путин впервые приехал на Южные Курильские острова – Северные территории Японии, находящиеся под российской оккупацией. Он посетил Итуруп, и это был его первый визит на этот остров

Путин впервые приехал на Южные Курильские острова – Северные территории Японии, находящиеся под российской оккупацией. Он посетил Итуруп, и это был его первый визит на этот остров

Фото: росСМИ

Путин не первый российский руководитель, приехавший на оккупированные японские территории. До него это неоднократно делал Дмитрий Медведев – и как президент, и как премьер-министр России. Именно Медведев в 2010 году стал первым руководителем России или Советского Союза, посетившим одну из спорных территорий, – Кунашир.

Но ни один руководитель Советского Союза туда не приезжал. И это показательно.

Даже во времена холодной войны Советский Союз был вынужден считаться с определенными правилами международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны. После падения Берлинской стены этот порядок все больше опирался на демократические принципы, международное право, суверенитет государств и нерушимость границ.

Сегодня Россия пытается изменить сами правила, по которым функционирует современный демократический мир.

Именно поэтому для Украины крайне важно не только выстоять на фронте в войне с Россией, но и иметь надежных союзников в глобальном противостоянии демократического и авторитарного миров.

Украина должна однозначно осудить визит Путина на Северные территории Японии.

Это было бы абсолютно логично и последовательно, ведь еще 7 октября 2022 года Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу относительно Северных территорий Японии, а Президент Украины издал указ №692/2022. В нем прямо сказано, что Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации, и признает их неотъемлемой частью суверенной территории Японии.

Приезд Путина на Итуруп еще раз демонстрирует: проблема значительно шире российской агрессии против Украины. Кремль стремится объединить авторитарные режимы вокруг идеи пересмотра международного порядка и нового перераспределения мира.

Именно в этом контексте, по моему мнению, ошибочна и украинская политика в отношении Косова.

Независимость Косова признало большинство государств – членов Европейского Союза, а также США, Великобритания и многие другие наши ключевые союзники. Поэтому демонстративно поддерживать сербскую позицию о непризнании Косова, как это фактически произошло во время недавнего визита Владимира Зеленского в Белград, – политически недальновидно.

Особенно учитывая то, что Сербия до сих пор пытается балансировать между Европейским Союзом и Россией, не присоединилась к санкциям против РФ и сохраняет тесные связи с Москвой. В то же время Косово последовательно ориентируется на Запад и строит свою государственность в сотрудничестве со США и европейскими демократиями.

Украине нужна четкая ценностная внешняя политика.

Мы не можем требовать от демократического мира принципиальности в отношении российской оккупации украинских территорий, признавать российскую оккупацию Северных территорий Японии – и в то же время оставаться заложниками старой украинской "многовекторности" там, где речь идет о наших союзниках и фундаментальных политических ценностях.

Мир все отчетливее делится не просто на государства с разными интересами, а на демократии и авторитарные режимы, стремящиеся пересмотреть международный порядок.

Украина должна четко знать, на чьей она стороне. И так же четко это демонстрировать.