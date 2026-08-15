Певица Мишель Андраде объяснила, почему не подпускает к себе мужчин

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Мишель Андраде по-прежнему в статусе холостяки. Артистка объяснила, почему не подпускает сейчас к себе мужчин

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Мишель Андраде, все серьезные отношения, которые у нее были, начинались с ребятами, которых она знала долгое время. Она объяснила, что ей необходимо ощущать безопасность рядом с человеком.

"Я такой закрытый достаточно человек и пробраться ко мне очень тяжело, честно. Вот я вспоминаю свои отношения и тех, у кого вышло со мной быть, то они реально долго ухаживали за мной, и это были всегда дружеские отношения", - говорит Мишель.

Сейчас у певицы много мужчин, пытающихся бороться за ее внимание. Однако на свидание она не ходит. По ее словам, ее личная жизнь "на паузе": она не закрыла сердце, но и не находится в активном поиске.

"Но прям, чтобы на свидание ходить… Я обычно люблю больше кокетничать, глазами пострелять, могу проявлять свою женственность, но чтобы кто меня пригласил, и я этого захотела, нет. Я думаю, что я не супер открыта к этому", - говорит певица.

Напомним, ранее певица Анна Тринчер объясняла, почему ей очень сложно построить отношения.