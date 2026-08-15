Во Львове взорвался аккумулятор в квартире: чрезвычайники спасли шесть человек

Фото: ГСЧС Львовщины

Ночью 15 августа во Львове произошел пожар в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома по улице Варшавской

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

Сообщение о взрыве поступило спасателям в 00:42.

Когда пожарные прибыли на место, из окон квартиры вырывался густой черный дым. Внутри находился мужчина, который звал на помощь. Поскольку дверь квартиры была заперта, спасатели с помощью выдвижной лестницы помогли ему выбраться и передали медикам. После осмотра мужчина отказался от госпитализации.

В результате взрыва также была разрушена смежная стена между квартирами. Из-за этого в соседней квартире оказались заблокированы двое взрослых и двое детей. Спасатели попали в квартиру с помощью лестницы, открыли дверь изнутри и вывели людей на свежий воздух.

Еще из одной квартиры чрезвычайники вместе с полицейскими эвакуировали женщину, которая из-за сильного задымления не могла самостоятельно покинуть помещение.

Сотрудники ГСЧС спасли шестерых человек, среди них двое детей. После осмотра врачами все они отказались от госпитализации.

В ходе разведки выяснилось, что загорелась аккумуляторная батарея и вещи домашнего обихода. Пожар локализовали в 01:14, а в 01:17 полностью ликвидировали.

Напомним, ранее в селе Белогородка в Киевской области произошел пожар на предприятии – горело производственное здание аграрного типа. Погиб человек. Причины пожара будут выяснять специалисты.