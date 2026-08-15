Минус 1370 окупантов и 1835 дронов: Генштаб обновил потери РФ за сутки
Силы обороны за сутки ликвидировали 1370 окупантов, пять танков, 62 артсистемы, три бронемашины, 1835 БПЛА, а также 526 авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 15.08.26 ориентировочно составили:
Напомним, 12 августа Силы обороны нанесли удары по военным объектам российских войск на временно оккупированной территории Крыма. Звезда поразили диспетчерскую башню на территории аэродрома "Саки".
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