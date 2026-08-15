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15 августа 2026, 09:38

Минус 1370 окупантов и 1835 дронов: Генштаб обновил потери РФ за сутки

15 августа 2026, 09:38
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Силы обороны за сутки ликвидировали 1370 окупантов, пять танков, 62 артсистемы, три бронемашины, 1835 БПЛА, а также 526 авто и спецтехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 15.08.26 ориентировочно составили:

Напомним, 12 августа Силы обороны нанесли удары по военным объектам российских войск на временно оккупированной территории Крыма. Звезда поразили диспетчерскую башню на территории аэродрома "Саки".

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