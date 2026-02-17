12:37  17 февраля
17 февраля 2026, 13:03

Галущенко и оффшоры: кто помог легализовать сотни миллионов долларов

17 февраля 2026, 13:03
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Нардеп Ярослав Железняк рассказал об одном из главных фигурантов скандала с легализацией 112 млн долларов через оффшорный инвестиционный фонд, связанный с делом бывшего министра энергетики Германа Галущенко

Об этом говорится в новом видео на ютуб-канале народного избранника, передает RegioNews.

По словам нардепа Ярослава Железняка, это – Ивор Омсон. Он известен как эксперт по отмыванию средств и имеет давние связи с российским бизнесом и криминальными структурами.

Омсон, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, возглавлял оффшор Elmstad Trading Ltd, через который были выведены средства из российских компаний, в том числе сети "Арбат Престиж", принадлежавшей Семену Могилевичу. Его структуры также были связаны с Дмитрием Фирташем и аферой "Вышки Бойко", а через латвийский банк Trasta Komercbanka выводились средства по этой схеме.

Кроме того, Омсон контролировал активы телеканала "112" через цепочку оффшоров AVRIL VENTURES LIMITED, которые связывают с окружающими бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он также фигурирует в операциях по отмыванию денег российской мафии в Испании.

Желязняк уточнил, что Омсон вместе с Якобом Хармутом был совладельцем компании DELPHI WORLDWIDE LLP, связанной с группой компаний Цукерман, а через эти структуры проходили финансовые операции украинских чиновников и бизнесменов.

Нардеп отмечает, что Ивор Омсон является "великим игроком" в схеме отмывания средств, и его участие в делах, связанных с Галущенко, может привести к выявлению фамилий еще более влиятельных украинских чиновников и бизнесменов.

Напомним, в ночь на 15 февраля бывший министр энергетики Галущенко был задержан при попытке выезда из Украины.

Впоследствии факт задержания подтвердили в НАБУ. В то же время журналист "УП" Михаил Ткач сообщил, что Герман Галущенко пытался уехать за границу как многодетный отец.

Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу бывшего министра энергетики Германа Галущенко и удовлетворил ее частично, оставив подозреваемого под стражей. САП будет просить для экс-министра 425 млн грн залога .

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

  • Тимур Миндич ("Карлсон"),
  • эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"),
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
  • Александр Цукерман ("Шугармен"),
  • Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

