На Хмельнитчине 17-летняя девушка обворовала владелицу жилья на $12 тысяч

В Каменце-Подольском юная квартирантка украла у пожилой женщины все сбережения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские задержали 17-летнюю жительницу Орининской громады. Девушка арендовала комнату в квартире 76-летней женщины и в течение нескольких месяцев тайно забирала деньги из ее шкафа.

В общей сложности квартирантка присвоила 12 тысяч долларов и более 40 тысяч гривен. Эти деньги пенсионерка собирала всю жизнь. Когда женщина заметила пропажу, сразу же обратилась в полицию.

Как выяснили правоохранители, за счет краж девушка жила "на широкую ногу" и покупала дорогие вещи.

Фигурантке объявили подозрение по ч. 4 ст. 185 УК (кража в больших размерах, совершенная в условиях военного положения). Расследование дела продолжается.

