Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 17 февраля в районе населенного пункта Камышлы (ТОТ Автономной Республики Крым) украинскими воинами поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Зафиксировано попадание в цель", – говорится в сообщении.

Кроме того, 16 февраля ВСУ поразили три пункта управления БПЛА врага:

в районе Гуляйполя (временно оккупированная территория Запорожской области);

в районе Анатольевки (Курская область, РФ);

в районе Затишья (ТОТ Запорожской области).

Потери врага и окончательные масштабы повреждений уточняются.

Напомним, ранее ВСУ поразили во временно оккупированном Крыму транспортно-десантный катер БК-16 и радиолокационную станцию РСП-10 врага.