Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова

Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития

Одесса – один из ключевых городов украинского Юга в нынешней полномасштабной российско-украинской войне. Соответствующим образом и политическая жизнь в этом городе, отношение к событиям этой жизни принципиально важно – пусть к войне некоторые из них не имеют прямого отношения.

Однако, вероятно, имеют отношение к бывшему городскому голове Геннадию Труханову. Особенно, когда эти вопросы касаются таких хлебных вопросов, как городской бюджет. Ведь только ленивый не говорил в прошлом году, после скандального отстранения уже не гражданина Украины Труханова от формального руля, что господин экс-мер все равно так или иначе будет влиять на процессы в городе – через подконтрольных ему местных депутатов.

И здесь стоит вспомнить события, произошедшие в Одессе в середине декабря 2025 года...

Как и за что голосовали в декабре

Тогда городской совет собрался на очередную сессию, одним из ключевых, и чего там – главным вопросом был бюджетный. Был бы – если бы не те скандальные изменения в 2025 году, которые изменили конфигурацию власти в крупнейшем черноморском городе Украины. Напомним, в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский лишил многолетнего мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины из-за наличия у него российского паспорта. Днем позже создал Одесскую городскую военную администрацию и назначил ее руководителем Сергея Лысака, до этого возглавлявшего Днепропетровскую ОВА. Еще через две недели Труханов получил подозрение в служебной халатности из-за наводнения, унесшего жизни девяти человек в Одессе.

Дело в том, что ранее, до отстранения Труханова и введения городской военной администрации, депутаты горсовета принимали проект решения под названием "О бюджете Одесской городской территориальной громады [за соответствующий год]". А вот после пертурбаций 2025 года и появления нового центра силы – этот документ красноречиво изменил название на "Об одобрении проекта бюджета Одесской городской территориальной громады [на 2026 год]".

То есть, если вы еще не поняли, городской совет фактически был отстранен от работы над бюджетным процессом – и теперь только получал уже готовый документ, который мог либо поддержать, либо… Тоже поддержать, только через дискусси и споры.

Собственно, именно так произошло в декабре 2025 года. Когда депутаты прямо обвинили авторов бюджетного проекта и в затягивании самого процесса подготовки бюджета и в нарушении регламента. Впрочем, так или иначе, глава Одесской ГВА Сергей Лысак сумел протащить через зал заседаний горсовета бюджет – но тот оказался, как точно комментировали тогда одесский бюджетный процесс СМИ, "бюджетом без бюджета".

Развитие и отсутствие порядка

Дело в том, что сам по себе бюджет мало значит без стратегии развития – в которой и заложены основные финансовые параметры. Так вот, эту стратегию должны были принять уже в 2026 году. Для этого сессию должны были собрать в начале февраля. Должны были – но не собрали. Сессию Одесского горсовета пришлось переносить на конец месяца (25 февраля), но не факт, что она и тогда состоится.

Причина здесь не так банальна, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что эту самую стратегию, или, если хотите, бюджет развития депутаты городского совета до сих пор так и не получили. Кстати, в декабре одним из обвинений в адрес авторов бюджетного процесса (т.е. в адрес городской военной администрации и фактически персонально Лысака) было именно то, что коммуникация между ГВА и городским советом фактически отсутствовала.

Например, депутат Олег Этнарович тогда заявлял, что из 160 вопросов повестки дня, вовремя в определенные законом сроки были разосланы депутатами – только три. Весь другой процесс происходил нерегулярно, с нарушением регламента – который, как сказал другой депутат Алексей Еремица, и так не придерживался (но подготовка к декабрьской сессии побила все возможные и невозможные рекорды).

Почему депутаты отказались собираться на сессию

Что мы видим сейчас, в первой половине февраля? А видим, что коммуникация между ГВА, фракциями городского совета, департаментами и управлениями мэрии – как таковая вообще отсутствует. Поэтому сессию проводить было бессмысленно – нет предмета для рассмотрения.

Точнее, он-то есть, но здесь уже возникают вопросы у депутатов. Скажем, по информации одного из местных изданий, на сессии планировали рассмотреть вопрос переформатирования горисполкома – в частности, слияние имеющихся департаментов, создание новых крупных структур. Скажем, объединить в одну кучу транспорт и все городское хозяйство. Или трансформировать культурное направление.

Эти потенциальные изменения вызвали у городского совета вполне ожидаемое непонимание. Поэтому на совершенно неподготовленный и непросчитанный процесс подготовки к сессии наложилась еще и идея не очень понятных изменений. Именно поэтому часть депутатского корпуса просто не захотела голосовать за весь этот, мягко говоря, бардак.

Поэтому вопрос, состоится ли перенесенная на 25 февраля сессия, остается открытым. А городской военной администрации, если она уже перетащила выдернутое из рук Труханова "одеяло" на свою сторону, стоило бы как-то адекватнее общаться с местными властями. Потому что ничего хорошего ключевому городу украинского Юга в таком формате не светит. А война, между тем, продолжается, продолжаются обстрелы Одессы – что никак не придает городу стойкости и уверенности в завтрашнем дне…