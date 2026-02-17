Массированная атака дронов на Сумы: пострадали шесть человек
Шестеро жителей Сум пострадали в результате атаки врага по центру города
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Ранения получили женщины 20 и 61 года, а также мужчины 60 и 76 лет. Их обследуют медики. Предварительно, состояние пострадавших – не тяжелое.
Также пострадали 45-летний и 42-летний мужчины – они находились недалеко от одного из мест попадания. Помощь мужчинам оказали на месте.
В результате атаки повреждены здания и автомобили. Все последствия еще уточняются.
Напомним, с утра 17 февраля враг атакует Сумскую громаду. Часть вражеских целей уничтожают силы обороны, но есть и попадания по гражданской инфраструктуре.
