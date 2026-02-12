Все отрицают возможность проведения выборов, но все к ним готовятся

иллюстративное фото: из открытых источников

Больше всего отрицают выборы те, кто отрицал возможность войны в 2022 году, и смеялся над Зеленским накануне выборов 2019 года.

У этих экспертов все всегда четко просчитано, разложено по полочкам. Они очень уважаемы, имеют научные степени, читают лекции, зарабатывают неплохие деньги.

Однако постоянно ошибаются в главном, потому что мир не живет по их правилам, а люди не всегда руководствуются здравым смыслом. Война вообще иррациональна. И если кто-нибудь очень захочет провести выборы – он их проведет.

Вот увидите.