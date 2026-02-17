Фото: скриншот

Во вторник, 17 февраля, с 9:00 в течение получаса российские военные с временно оккупированного левобережья вели прицельный огонь по жилым кварталам центра Херсона

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По словам очевидцев, было шесть "прилетов", нанесших значительные повреждения зданиям – пострадали многоэтажки и один из корпусов учебного заведения.

Известно об одном раненом – 72-летнем мужчине. Ему оказали необходимую медпомощь.

Больше о последствиях очередного вражеского обстрела Херсона – в видео.

Напомним, шесть жителей Сум пострадали в результате массированной атаки дронами по центру города с утра 17 февраля.