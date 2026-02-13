Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести

Фото: "Украинская правда"

Светловодск – один из самых больших городов Кировоградской области. Учитывая, что именно на территории этой территориальной общины расположена одна из украинских гидроэлектростанций (Кременчугская), Светловодск приобретает просто-таки стратегическое значение – и не только для Кропивниччины.

Но уже больше полугода этот город фактически остается без руководителя. А когда он наконец-то смог вернуться на свой пост – оказалось, что этот чиновник уже не чиновник, а военнослужащий. Причем, как сказал сам бывший или все-таки действующий городской голова, в ВСУ он попал в рамках политической расправы.

Как все начиналось в Светловодске

В мае 2025 года депутаты городского совета Светловодска отстранили от должности городского голову Андрея Малицкого. Это решение было принято на сессии городского совета, после чего 16 мая в государственном реестре глава Светловодского горсовета был изменен.

Сам Малицкий, конечно, расценил это как политическую расправу, заявив, что произошел настоящий рейдерский захват власти в городе. Вообще, противостояние в городском совете Светловодска продолжалось еще с 2024 года – и сначала касалось исключительно персоны секретаря горсовета Виталия Тетяниченко.

Тетяниченко – один из самых одиозных политических персонажей в современной истории города. Достаточно сказать, что его дважды суды признавали виновным в нарушениях, связанных с коррупционными действиями. В конце концов, в январе 2025-го секретаря отстранили от должности. А в мае руки депутатов дотянулись и до мэра.

Так восстановили в должности или нет?

Но на этом история, конечно, не завершилась. Малицкий начал процесс обжалования решения городского совета. И в феврале 2026 года, казалось бы, победил. Хотя, как отмечал сам городской голова, отстранен он был всего на один день – с 13 по 14 мая, а затем формально якобы вернулся в должность.

Фото: интернет-издание "Светловодск"

Будем ориентироваться на решение Кировоградского окружного административного суда, который 10 февраля 2026-го восстановил господина Андрея в должности. Об этом Малицкий сообщил лично, в прямом эфире. Но и на этом история не завершилась, потому что в последствии мэр проинформировал, что документ о восстановлении в должности у него отобрали. Сделал это депутат горсовета Максим Бакуменко, кстати, на предыдущих выборах представлявший одну политсилу с Малицким – "Слугу народа".

Конечно, сам Бакуменко возразил сказанное мэром и заверил, что документа, о котором говорит городской голова, у него нет. И тут началось самое интересное. Депутат заявил, что Андрей Малицкий вообще находится в розыске ТЦК, и ему не в должности возобновляться нужно, а идти на военно-врачебную комиссию.

Вместо мэрии – на фронт

Руководитель Светловодского горсовета вообще должен был иметь бронирование от мобилизации. Но именно из-за его отстранения бронирование было снято – тоже, как считает Малицкий, незаконно. Так городскому голове третьего по населению города Кировоградской области пришлось идти на военно-врачебную комиссию.

После чего он сообщил одному из изданий, что по итогам ВЛК вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"Я не уклонист, поэтому и принял это решение достойно, пусть люди увидят, что за черти ими руководят. Я уже прошел ВЛК... меня никто не слушал и сразу боевая...уже еду на Харьковское направление", – отметил Андрей Малицкий.

Словом, процесс возвращения на должность завершился, если взять сторону городского головы, политической расправой и отстранением от управления городом из-за, можно сказать, модного сейчас процесса мобилизации. И здесь мы должны от локального события перейти к глобальным процессам.

Мобилизация как месть

Вспомнив, скажем, историю журналиста Богдана Буткевича, мобилизованного, как говорила его жена, тоже журналистка Марина Данилюк-Ермолаева, в качестве мести за критику одиозной нардепки-"слуги" Марьяны Безуглой. Или скандал вокруг руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Сюда также можнодобавить откровение бывшей супруги нардепа от ОПЗЖ (и руководителя администрации президента-предателя Виктора Януковича) Сергея Левочкина. Зинаида Кубар заявила, что ее бывший муж использовал существующие у него, формально представителя миноритарной оппозиционной политсилы, рычаги для давления на нынешнего мужа.

"Левочкин "заказал" перевод моего мужа Владислава Шевченко, военнослужащего ГНСУ и участника боевых действий, в другую воинскую часть, с целью мести", – написала Кубар в соцсетях.

Можно обсуждать каждый из этих случаев, но факт, что все чаще появляется информация об использовании процесса мобилизации и вообще военной службы в качестве мести или расправы. И с этим нужно что-то делать. Службу в армии, которая и так понесла серьезные информационные удары и от существенных потерь на фронте, и от не совсем адекватной "бусификации", такие истории просто добивают до неприятного конца.

А Светловодск, повторим, это один из ключевых городов украинской энергетики. И об этом нужно помнить всем, потому что придет весна, потом лето, когда АЭС отключают на ремонты – и снова внимание (и наше, и врага) будет приковано к днепровскому каскаду ГЭС. С соответствующими последствиями…