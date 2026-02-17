12:37  17 февраля
17 февраля 2026, 14:27

Ракетный удар по Киевской телебашне: заочное подозрение получил еще один российский генерал

17 февраля 2026, 14:27
Фото: Суспільне
Еще одному российскому генералу заочно сообщили о подозрении в рамках расследования ракетного удара по Киевской телебашне в марте 2022 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

"Заочно сообщено о подозрении российскому генерал-майору – командиру 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ", – говорится в сообщении.

Российскому генералу инкриминируют нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

1 марта 2022 года РФ нанесла ракетный удар по Киеву, использовав крылатые ракеты класса "воздух-земля" Х-101. Подозреваемый выполнил приказ командующего дальней авиацией и отдал боевое распоряжение об умышленном нанесении ракетного удара по гражданским объектам столицы.

Напомним, в результате атаки погибли пятеро гражданских жителей Киева, еще шестеро получили ранения. Среди погибших – телеоператор одного из украинских телеканалов.

Были повреждены многоэтажные дома, здание Телебашни, помещение Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика, автосервис и спортивный комплекс.

Напомним, в августе 2025 года заочные подозрения получили два других российских генерала, принимавших участие в подготовке и осуществлении этого ракетного удара РФ.

